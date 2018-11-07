Розслідування має бути прозорим і злочинці мають понести покарання – Президент про справу Гандзюк

Президент Петро Порошенко закликав політичні сили не спекулювати на темі загибелі активістки Катерини Гандзюк та наголосив, що влада рішуче налаштована притягнути до відповідальності злочинців і вбивць активістки.

«Не можу обійти мовчанням подію, яка сколихнула все наше суспільство, всю Україну – це вбивство активістки, волонтера Катерини Гандзюк. Так, я твердо переконаний – вона не померла, її було вбито. Трагічна розв’язка стала наслідком злодійського нападу. Іншої думки тут точно бути не може», - заявив Петро Порошенко.

Глава держави зазначив: «Попри емоційність дуже багатьох заяв, попри те, що цей злочин, і я на цьому наголошую, виходячи з тої інформації, яку мені надали представники правоохоронних органів, цей злочин значною мірою розкритий: знайдений вбивця; помічники, які зізналися; затриманий організатор. Я не вважаю, що він розкритий до кінця і впевнений, що треба продовжувати роботу».

При цьому Президент підкреслив, що вимоги громадянського суспільства щодо прозорості, відкритості, неупередженості і ефективності слідства є цілком і абсолютно обґрунтовані. «Цим ми маємо продемонструвати вірність європейським цінностям і за це ми боролися. І задля більшої довіри, безумовно і влада має бути більш відкритою», - зазначив він.

«І тому сьогодні у Парламенті має бути виступ і інформація правоохоронців не для Парламенту, а для всього суспільства», - також зазначив Глава держави, додавши, що необхідно «продемонструвати, що влада рішуче налаштована притягнути до відповідальності злочинців і вбивць, ким би вони не були».

«Але я хочу, щоб зрозуміли всі, що політичні спекуляції на цій темі точно не прояснять цю справу, а навпаки ще більше її заплутають. Отже, закликаю провладні та опозиційні сили не кидатися голослівними аргументами. І не дай Боже не робити піар на крові», - особливо підкреслив Президент.

Глава держави закликав об’єднатися і забезпечити, щоб розслідування було ефективним, справедливим, прозорим, швидким, і таким, що викликає довіру у суспільства. «Іншого шляху у нас просто немає», - зауважив він.

Петро Порошенко також заявив: «Наголошую, що напади на активістів жодним чином не є частиною державної політики. Навпаки, історія останніх років демонструє дуже ефективну співпрацю української влади і громадянського суспільства. І ця ефективна співпраця була продемонстрована і під час величезного волонтерського руху, який допоміг створити українську армію, допоміг боротися із корупцією у лавах Збройних Сил і Міністерства оборони через волонтерський десант. Активну участь волонтерів і громадських активістів у реформах, їх долучення до написання законів. І практика показує, що це є правильна, ефективна, європейська форма співпраці».

За його словами, і у цій справі має бути знайдений саме такий механізм об’єднання зусиль, який дозволить запроторити за грати злочинців і в цьому мати довіру суспільства.

«Нікому не буде дозволено, користуючись цією ситуацією, дестабілізувати ситуацію в державі», - підкреслив Президент.

«Хочу наголосити, що навряд чи хто більше за Президента зацікавлений в тому, щоб цей злочин було розкрито, щоб розслідування було проведено, і щоб вбивці, організатори і замовники понесли необхідну відповідальність. Після того, як справу перекваліфіковано на вбивство, їм загрожує, абсолютно справедливо і об’єктивно, довічна найвища форма покарання», - сказав Петро Порошенко.

Президент також підкреслив, що жодна версія, а їх сьогодні більше двадцяти, не буде відкинута, кожна буде дуже ретельно досліджена з дотриманням процедури слідства. «І я як Президент не маю можливості і не повинен отримувати інформацію, яка може зашкодити розслідуванню. Але влада має забезпечити прозорість, а правоохоронні органи мають ефективно працювати. Тільки так можна встановити істину та покарати зло»,- сказав він.

Источник: president.gov.ua

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