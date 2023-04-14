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Розслідування масштабного витоку документів наближається до завершення, — президент США Джо Байден

Розслідування масштабного витоку документів наближається до завершення, — президент США Джо Байден

"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Спецслужби і Міністерство юстиції наближаються до завершення", — відповів Байден журналістам.

Цей коментар президента США став першим від початку скандалу із потраплянням секретних документів у мережу.

Байден зауважив, що стурбований самим фактом витоку інформації, але не її змістом.

"Я стурбований тим, що це сталося, але наскільки мені відомо, там немає нічого, що могло б мати якісь наслідки", — додав він.

Газета The New York Times пише, що зловмисником може бути 21-річний військовий ВПС Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра, який служить на базі Форт-Брегг.

Найближчим часом слідчі ФБР планують поговорити із військовим. The Wall Street Journal із посиланням на анонімне джерело повідомляє, що перше затримання у справі можливе вже сьогодні.

Джерело: https://t.me/znua_live/88516

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