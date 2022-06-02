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Розслідування воєнних злочинів рф: до Спільної слідчої групи долучилися ще три країни

Естонія, Латвія і Словаччина приєдналися до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні – про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 31 травня.

За її словами, слідча група, створена для розслідування воєнних злочинів в Україні, стала найбільшою в історії Євроюсту – європейського агентства, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів Євросоюзу.

Наразі група налічує шість країн. У квітні до неї також приєднався Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

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«Розширення JIT дасть нам нові можливості та ресурси для досягнення нашої головної мети – притягнення до відповідальності всіх причетних до скоєння жахливих воєнних злочинів в Україні. Я вдячна Естонії, Латвії та Словаччині, які услід за відкриттям національних проваджень вирішили стати також частиною цієї великої команди, яка допоможе встановити справедливість», – заявила Венедіктова.

Розслідування воєнних злочинів рф: до Спільної слідчої групи долучилися ще три країни

Зліва направо: генпрокурор Литви Ніда Грунскене, генпрокурор України Ірина Венедіктова, прокурор МКС Карім Хан і президент Євроюсту Ладіслав Гамран, генпрокурор Естонії Андрес Пармас і генпрокурор Латвії Юріс Стукнанс на пресконференції після зустрічі в Міжнародному кримінальному суді. Гаага, Нідерланди, 31 травня 2022 рік

Раніше прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан анонсував відкриття офісу своєї установи в Києві.

2 березня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.

Источник: radiosvoboda.org

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