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Розвалити Росію на нацдержави вийде дешевше, ніж знов підгодовувати «ніжками Буша», щоб врешті отримати чергову війну

Розвалити Росію на нацдержави вийде дешевше, ніж знов підгодовувати «ніжками Буша», щоб врешті отримати чергову війну

Розвалити Росію на нацдержави вийде дешевше, ніж знов підгодовувати «ніжками Буша», щоб врешті отримати чергову війну: 8 мільйонів в тилу Москви чекають.

Минулими вихідними в 11 містах світу відбулися акції протесту представників поневолених Москвою народів, організовані Лігою вільних націй. Лідери народів і активісти з вимушених мігрантів закликали повернути суверенітет ерзі, калмикам, татарам, бурятам, казакам... Нідерланди, Чехія, Швеція, Чорногорія, Туреччина, США, Естонія, Литва, Велика Британія мали змогу дізнатись, що Росія – далеко не унітарна і це далеко не тільки абстрактні «росіяни».

Це важливо. І так: воююча Україна має до організації і координування прямий стосунок (шана і слава нашим спецслужбам!).

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Хтось може подумати, що це несерйозно: таке собі, декоративне ностальгування старшої інтелігенції після полудневої кави. Це якщо не знати про реальні масштаби національних рухів поневолених в Росії і ступінь підтримки лідерів.

Судіть самі:

За лідером «Башкорту» Русланом Аббасовим – 30 000 башкирів, що підтримують організацію. Загалом башкирів 1,2-1,5 мільйони.

За заступником голови Конгресу Ойрат-Калмиків Довдановим готові піти чи не половина з 0,5-мільйонного народу.

За Раджаною Дуґар-ДеПонте також підніметься добряча частка 0,5-мільйонного народу бурятів, котрі прямо зараз виступають з протестами проти їх залучення до окупації України і фактично влаштували Москві організований національний саботаж мобілізації.

Сирєсь Боляєнь – визнаний усіма 400 000 ерзями Росії старійшина народу, абсолютний моральний авторитет, за яким підуть без вагань.

Віцепрем’єр Татарського уряду в екзилі Рафіс Кашапов – той, хто до епохи Путіна координував чи не всі економічні, політичні, суспільні, освітні процеси в Татарстані і досі лишається одним з символів 5,5-мільйонного народу, абсолютний авторитет для татар.

Тобто, тільки за цими п’ятьма лідерами – близько 8-х мільйонів людей в тилу нашого ворога. Фактично, вплив на населення по всьому периметру РФ. Але, звісно, потрібна допомога, потрібна координація, потрібні ресурси, потрібна міжнародна підтримка і легітимізація (і робота наших спецслужб, і не тільки наших).

Однак розвал Росії – достатньо вагома мета, щоб зараз активно сприяти діяльності цих національних рухів.

Але знов зауважу: необхідність демонтажу РФ, як не дивно, досі не всім в світі очевидна. І етап роботи №1: донести до всіх зацікавлених сторін, що це можливо, це безпечно, це необхідно, це вийде в перспективі дешевше, ніж знов підгодовувати «ніжками Буша» імперію в очікуванні чергового її збройного нападу на когось.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/20259

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