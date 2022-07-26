Розвалити Росію на нацдержави вийде дешевше, ніж знов підгодовувати «ніжками Буша», щоб врешті отримати чергову війну: 8 мільйонів в тилу Москви чекають.

Минулими вихідними в 11 містах світу відбулися акції протесту представників поневолених Москвою народів, організовані Лігою вільних націй. Лідери народів і активісти з вимушених мігрантів закликали повернути суверенітет ерзі, калмикам, татарам, бурятам, казакам... Нідерланди, Чехія, Швеція, Чорногорія, Туреччина, США, Естонія, Литва, Велика Британія мали змогу дізнатись, що Росія – далеко не унітарна і це далеко не тільки абстрактні «росіяни».

Це важливо. І так: воююча Україна має до організації і координування прямий стосунок (шана і слава нашим спецслужбам!).

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Хтось може подумати, що це несерйозно: таке собі, декоративне ностальгування старшої інтелігенції після полудневої кави. Це якщо не знати про реальні масштаби національних рухів поневолених в Росії і ступінь підтримки лідерів.

Судіть самі:

За лідером «Башкорту» Русланом Аббасовим – 30 000 башкирів, що підтримують організацію. Загалом башкирів 1,2-1,5 мільйони.

За заступником голови Конгресу Ойрат-Калмиків Довдановим готові піти чи не половина з 0,5-мільйонного народу.

За Раджаною Дуґар-ДеПонте також підніметься добряча частка 0,5-мільйонного народу бурятів, котрі прямо зараз виступають з протестами проти їх залучення до окупації України і фактично влаштували Москві організований національний саботаж мобілізації.

Сирєсь Боляєнь – визнаний усіма 400 000 ерзями Росії старійшина народу, абсолютний моральний авторитет, за яким підуть без вагань.

Віцепрем’єр Татарського уряду в екзилі Рафіс Кашапов – той, хто до епохи Путіна координував чи не всі економічні, політичні, суспільні, освітні процеси в Татарстані і досі лишається одним з символів 5,5-мільйонного народу, абсолютний авторитет для татар.

Тобто, тільки за цими п’ятьма лідерами – близько 8-х мільйонів людей в тилу нашого ворога. Фактично, вплив на населення по всьому периметру РФ. Але, звісно, потрібна допомога, потрібна координація, потрібні ресурси, потрібна міжнародна підтримка і легітимізація (і робота наших спецслужб, і не тільки наших).

Однак розвал Росії – достатньо вагома мета, щоб зараз активно сприяти діяльності цих національних рухів.

Але знов зауважу: необхідність демонтажу РФ, як не дивно, досі не всім в світі очевидна. І етап роботи №1: донести до всіх зацікавлених сторін, що це можливо, це безпечно, це необхідно, це вийде в перспективі дешевше, ніж знов підгодовувати «ніжками Буша» імперію в очікуванні чергового її збройного нападу на когось.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/20259

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