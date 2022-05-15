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Розвідка США розбирається, де прорахувалася з Україною та Афганістаном

Розвідка США розбирається, де прорахувалася з Україною та Афганістаном

Розвідувальна спільнота США проводить ретельну внутрішню перевірку того, як вона оцінює бойову міць іноземних військових, після прорахунків в аналізі ситуацій в Україні та в Афганістані.

Джерело: CNN із посиланням на свої джерела

Деталі: Це відбувається на тлі посилення тиску з боку ключових законодавців на Капітолійському пагорбі, які вважають, що прогнози розвідки щодо двох основних зовнішньополітичних криз, із якими зіткнулася адміністрації Джо Байдена, були помилкові.

Комітет Сенату з розвідки у вівторок надіслав секретного листа до Офісу директора національної розвідки, Департаменту оборони та ЦРУ, в якому вказав, що агенції загалом недооцінили, як довго українські військові зможуть відбиватися від російських військ, і переоцінили, як довго афганські бойовики вистоять проти Талібану минулого літа після виведення США з країни, повідомили CNN кілька джерел, знайомих з цим питанням.

Вони поставили під сумнів методологію, яка лежить в основі оцінок розвідувального співтовариства, і основні припущення, що стоять за ними, сказали джерела.

CNN дізнався, що відділ розвідки Держдепартаменту – Бюро розвідки та досліджень – більш точно оцінила здатність українських військових протистояти Росії. І хоча цю оцінку поділяли в уряді США, вона не перекреслила прогнози ширшої розвідувальної спільноти.

Критики стверджують, що США могли б почати озброювати Україну швидше і важчим озброєнням, якби розвідувальна спільнота оцінила, що у неї є шанс на воювати з російською армією.

У дні, що передували війні, розвідувальна спільнота повідомила політикам, що Київ, ймовірно, впаде через три-чотири дні після російського вторгнення.

Сенатор Ангус Кінг під час напруженого обміну думками з вищим чиновником оборонної розвідки на публічних слуханнях у вівторок дорікнув: "Якби ми краще впоралися з прогнозом, ми могли б зробити більше, щоб допомогти українцям раніше".

Источник: pravda.com.ua

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