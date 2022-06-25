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Розвідка США розсекретила дані щодо атак російських військових на українські зернові термінали — The Guardian

Розвідка США розсекретила дані щодо атак російських військових на українські зернові термінали — The Guardian

(https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/russian-navy-ordered-to-lay-mines-at-ukraines-black-sea-ports-says-us).

На зображенні видно, що росіяни знищили три зернових силоси на терміналі "Ніка-Терра" в Миколаєві, а також конвеєрну систему, яка завантажує зерно на судна. Через атаки росії експортна потужність зернового терміналу скоротилася щонайменше на третину.

Також у США є інформація про те, що російський флот отримав наказ блокувати українські порти Одеси та Очакова. Для цього росіяни вже мінують підходи до них. Раніше вони також замінували вхід у річку Дніпро. Своїми діями росіяни вже спричинили припинення морської торгівлі в північній третині Чорного моря та зробили регіон небезпечним для судноплавства.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/66245

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