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Розвідка США вважає заяви про відведення військ РФ «хитрістю» – Washington Post

Розвідка США вважає заяви про відведення військ РФ «хитрістю» – Washington Post

Розвідка США вважає заяви російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною навмисним обманом, «хистрістю», спрямованою на те, щоб ввести в оману Сполучені Штати Америки й інші держави, пише The Washington Post із посиланням на чотирьох американських посадовців.

Співрозмовники газети розповіли, що Росія продовжує збільшувати своє угруповання поблизу кордону з Україною. Крім того, за даними джерел, Москва може інсценувати теракт або хімічну атаку на російській території і звинуватити у цьому Київ і Вашингтон. Дії Росії співрозмовники The Washington Post називають частиною кампанії з дезінформації.

Російська сторона публікацію поки що не коментувала.

Про ймовірне використання хімічної зброї Росією говорив і держсекретар США на засіданні Ради безпеки ООН. Ентоні Блінкен закликав Москву відмовитися від нападу на Україну і відвести війська до місць дислокації. У відповідь заступник голови російського МЗС Сергій Вершинін відкинув усі звинувачення американської сторони і наголосив, що країни Заходу не змогли чинити тиск на Київ для виконання Мінських угод.

У свою чергу, голова Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявив, що Київ не бачить ознак повномасштабної військової операції з боку Москви. При цьому він звернув увагу на провокації з боку Росії на Донбасі. Останніми днями там спостерігається помітне загострення ситуації.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення до України найближчим часом є «дуже високою».

За даними Байдена, Росія не відвела «жодного підрозділу» від кордонів України.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Источник: radiosvoboda.org

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