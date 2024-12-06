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Розвідка Великої Британії зазначає, що у листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні досягли нового рекорду

Розвідка Великої Британії зазначає, що у листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні досягли нового рекорду

Листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли російські війська несуть і збільшують щомісячні загальні втрати, зауважила британська розвідка. Також цього місяця рф зазнала найвищих втрат, загальне число яких склало 45 680 осіб.

За даними відомства, високий рівень втрат відображає високий темп російських операцій і наступів

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/54150

Новости портала «Весь Харьков»

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