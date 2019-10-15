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Розведення сил у Золотому і Петрівському поки що неможливе – представник України у ТКГ

Розведення сил у Золотому і Петрівському поки що неможливе – представник України у ТКГ

СММ ОБСЄ у своїх звітах продовжує констатувати тривалі порушення режиму припинення вогню

Терористи не витримують сім днів без обстрілів, а тому розведення сил у Золотому і Петрівському поки що неможливе. На цьому наголосив Олексій Рєзніков, представник України у Тристоронній контактній групі.

Наголошує, що останніми днями Росія активно тиражує готовність представників ОРДЛО до розведення – утім забуває повідомити про атаки з боку бойовиків.

"...Семиденний режим тиші на ділянках розведення повинен бути верифікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні. Натомість, СММ ОБСЄ у своїх щоденних і тижневих звітах, починаючи з 1 жовтня 2019 року продовжує констатувати тривалі порушення режиму припинення вогню у межах ділянок розведення в Золотому і Петрівському з боку незаконних збройних формувань. Таким чином, розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському буде можливим лише після того, як Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердить дотримання упродовж семи діб режиму тиші на ділянках розведення", – зазначив представник України у ТКГ.

Довідково. На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня сторони домовилися про початок розведення військ у Золотому і Петровському. Пізніше спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по Україні Мартін Сайдік заявив, що розведення сил у Золотому і Петровському почнеться в понеділок, 7 жовтня. Однак розведення не відбулося через обстріли з боку окупантів.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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