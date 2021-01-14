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«Розумні камери» зафіксували незвичну валютну операцію на українсько-російському кордоні

«Розумні камери» зафіксували незвичну валютну операцію на українсько-російському кордоні

Комплексна система відеоконтролю та сигналізації, яку нещодавно введено в експлуатацію на Луганщині, допомогла припинити чергове порушення кордону.

Учора «розумна камера» зафіксувала рух автомобіля, яким прямували в бік кордону.

Під’їхавши до паркану, водій вийшов з автомобіля. За кілька хвилин з території РФ до паркану підбіг чоловік у спецформі з світловідбивними стрічками, та передав кермувальнику згорток. Згодом кожен повернулися на свою територію.

На повідомлення «розумного кордону» негайно зреагували військовослужбовці відділу «Троїцьке». За 100 метрів від держрубежу, поблизу н.п. Солонці Троїцького району, прикордонники затримали 43-річного громадянина України, мешканця Нижньої Дуванки. Чоловік категорично відмовлявся надавати будь які пояснення. Однак, під час огляду салону автомобіля, а саме – під обшивкою днища, прикордонники виявили переданий йому пакунок, в якому знаходилися гроші. Затриманий пояснив, що одержав кошти від громадянина РФ та зобов’язався їх обміняти в фінансових установах на території України.

За фактом вчиненого правопорушення на українця складені адміністративні матеріали за ст. 202 КУпАП.

Кошти в розмірі 400 000 рублів встановленим порядком передано працівникам митниці.

Коментує Андрій Демченко – помічник Голови Державної прикордонної служби України – прес-секретар

«Розумні камери» зафіксували незвичну валютну операцію на українсько-російському кордоні

«Розумні камери» зафіксували незвичну валютну операцію на українсько-російському кордоні

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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