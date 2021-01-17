Розыск пропавших в Харьковской области

Житель Балаклеи ушел из дома 12 января и до сих пор не вернулся.

Об исчезновении 37-летнего Андрея Мозгового сообщили в поисковом отряде “Ангел”.

Приметы: рост – 175 см, худощавый, глаза карие, волосы темные.

Был одет в куртку болотного цвета с темно-синими рукавами, вязаную кофту и серую шапку. А также в темно-синие брюки и кроссовки с красной подошвой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам 0681100911 или 102.

Поліція Харківської області 16 січня повідомила про розшук жителя села Лісна Стінка Куп'янського району.

Як повідомили у «главку» поліції Харківщини, 64-річний Петро Роженко пішов з дому ще 24 грудня минулого року і досі не повернувся.

Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, правоохоронці просять повідомити у Ку’пянський районний відділ поліції: м. Куп’янськ, вул. Харківська, б. 14 або за телефонами: (05742) 5-33-44 (чергова частина), (05742)5-11-66, 0994740169, 0996405188 (сектор кримінальної поліції).

По материалам: slk.kh.ua, objectiv.tv

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