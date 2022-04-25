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рпц грає одну з ключових ролей у примусовій депортації українців до рф - ЗМІ

рпц грає одну з ключових ролей у примусовій депортації українців до рф - ЗМІ

Одну з ключових ролей у депортації та розселенні українців до російської федерації посідає російська православна церква.

Як передає Укрінформ, про це про це йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо».

«Перед перетином російського кордону з українцями проводять так звані «фільтраційні» бесіди, тобто допити. Потім забирають документи та телефони - подальша доля вивезених здебільшого невідома», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що міністерство надзвичайних ситуацій рф передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.

«Від першого дня війни МНС росії щоденно надсилає на спеціально створену пошту відомості про розселення українців з «днр» та «лнр» по росії та графік потягів та автобусів, якими прибувають вивезені українці. Додатково до кожного листа церква отримує мапу окупованих території України з усіма змінами в ході військових дій», - зазначається у повідомленні.

Згодом у листах почали писати про депортованих вже не тільки з території ОРДЛО, але й про всіх інших громадян України, які прибувають до росії.

З початку повномасштабного вторгнення росія примусово вивезла з захоплених територій України близько 600 тисяч українців, 117 тисяч з яких - діти. Йдеться переважно про східні регіони України, зокрема, Маріуполь. Масова депортація та розселення українців територією росії має ознаки геноциду - в Україні вже порушені кримінальні провадження щодо таких дій ворога.

Як повідомляв Укрінформ, російські загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.

Источник: ukrinform.ua

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