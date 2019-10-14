Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:36
Просмотров: 76

РПЦ начала угрожать Элладской церкви из-за признания автокефалии ПЦУ

РПЦ начала угрожать Элладской церкви из-за признания автокефалии ПЦУ

В Русской православной церкви заявили, что Элладская православная церковь может столкнуться с "последствиями" своего решения о признании Православной церкви Украины.

Об этом заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов, передают российские СМИ.

По его словам, несмотря на предложения нескольких митрополитов воздержаться от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, "выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет" укрепить отношения между автокефальной церковью России и Украины".

"Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - отметил Балашов.

При этом он заявил, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили".

Напомним, вчера, 12 октября, внеочередной собор Элладской православной церкви решил признать Православную церковь Украины. ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, который подтверждает автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Турция де-факто признала оккупацию Крыма: Эрдоган официально встретился с Поклонской
Сегодня 08:22    145
Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Элладской церковью
Сегодня 08:10    78
Россия пускает с молотка Китаю месторождения нефти
13.10.2019 09:55    181
Історична подія: стало відомо про важливе рішення Грецької церкви стосовно ПЦУ
13.10.2019 09:42    116
Жители Петербурга меняют не пригодившийся гроб в горошек на шоколадку
13.10.2019 08:16    173
Томос не даёт покоя Гундяевским посіпакам
12.10.2019 11:15    236
Скільки парафій перейшли під крило ПЦУ — названо цифру
12.10.2019 09:17    187
В Самарской области лишают родительских прав за отсутствие телевизора
12.10.2019 08:08    199
РФ прискорила паспортизацію бойовиків на Донбасі – Міноборони
12.10.2019 07:34    110
В Мосгордуме хотят запретить игрушечных монстров, чтобы не травмировать психику детей
11.10.2019 10:34    120
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 