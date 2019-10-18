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РПЦ обвинила омскую филармонию в дракулопоклонстве

РПЦ обвинила омскую филармонию в дракулопоклонстве

В соцсетях развернулась битва, закончившаяся массовыми блокировками.

На днях омские социальные сети стали ареной своеобразного противостояния между православными священниками и омской филармонией. Поводом стало объявление о мероприятии «HALLOWEEN под звуки органа», которое пройдёт в Органном зале вечером 31 октября. Стилистика и тема мероприятия соответствуют дате.

Запись привлекла внимание православного священника Александра Алексеева, который поспешил выразить своё несогласие с антуражем мероприятия и призвал организаторов «не заигрывать с тёмными силами». Администраторы сообщества удалили комментарий и заблокировали Александра, однако тот успел сообщить о происходящем друзьям. Их, впрочем, тоже заблокировали; краткую сводку опубликовал другой священник Александр Лемешко, обвинивший филармонию ни много ни мало в «дракулопоклонстве».

В самой омской филармонии эти обвинения опровергли; специалист по связям с общественностью Тамара Пономарёва рассказала порталу Континент Сибирь, что мероприятие является литературно-музыкальным, в его основе лежит классическое произведение Брэма Стокера, а поклонение тёмным силам в программе не предусмотрено. Официальных претензий от РПЦ филармония также не получала.

Источник: om1.ru

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