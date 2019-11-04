РПЦ розриває євхаристійне спілкування ще з однією православною церквою

Російська православна церква припинить євхаристійне спілкування з главою Елладської церкви вже цієї неділі, 3 листопада.

Про це повідомив глава синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Іларіон в ефірі програми “Церква і світ” на телеканалі “Росія-24”, передають росЗМІ.

За словами Іларіон а, РПЦ раніше попереджала, якщо архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім II офіційно визнає український розкол, тоді його ім’я буде викреслено з диптихів Російської церкви.

29 жовтня стало відомо, що архієпископ Афінський направив грамоту предстоятелю Православної церкви України митрополиту Київському Епіфанію, в якій заявив про офіційне визнання ПЦУ.

“Це означає, що, коли патріарх (Московський) звершуватиме богослужіння, він не буде поминати Афінського архієпископа, як він уже не згадує Константинопольського патріарха. Я думаю, що вже в найближчу неділю, коли патріарх служитиме, цього поминання не буде. Це означає, що ми припиняємо євхаристійне спілкування з Афінським архієпископом”, – заявив митрополит Іларіон.

Також паломницькі служби Російської церкви будуть рекомендувати не відвідувати росіянам єпархії тих архієреїв Елладської церкви, які визнають канонічну ПЦУ.

Водночас, додав Іларіон, це не означає, що РПЦ припиняє спілкування з усією Елладської церквою. “Ми як і раніше будемо зберігати спілкування з усіма тими архієреями, які не визнають український розкол, а такі в Елладській церкві є”, – зазначив митрополит.

Источник: novynarnia.com

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