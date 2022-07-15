Ірпінь. Красиве зелене передмістя Києва. Щит Києва. Місто, яке взяло на себе удар і захистило столицю (ІНФОГРАФІКА)

В Rebuildua підготували звіт про руйнування рашистами Ірпеня (https://rebuildua.net/irpin).

● 4.1 млн кв.м — загальна площа руйнувань житлового фонду; збитки завдано понад 96 тисячам українців.

● 2501 будівля у місті зруйнована повністю або сильно пошкоджена (11% від усієї забудови)

● 549 будівель соціальної інфраструктури, серед яких 54 освітніх, 26 — охорони здоров’я та 25 закладів культури, релігії та спорту.

● Шкоди завдано 323 об’єктам промисловості та будівництва, майже на 3 млрд грн ($10 млн).

Источник: https://t.me/uawarinfographics/934

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