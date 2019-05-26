Рішення Міжнародного трибуналу: Росія зобов’язана повернути Україні захоплені військові кораблі

Міжнародний Трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити наші військові кораблі та повернути їх під наш контроль, а також звільнити їх і повернути в Україну. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Наказ Трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно. Затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом.

Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ Трибуналу. Нагадаю, що в подібній справі – Arctic Sunrise – Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей», — зазначила Зеркаль.

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Своєю чергою, в російському МЗС заявили, що в юрисдикцію Міжнародного трибуналу не входить розгляд питання щодо інциденту з українськими моряками в Керченській протоці – це незмінна позиція Росії.

Окрім цього, дипломати Федерації наголосили, що на цьому етапі йшлося про розгляд претензій України. Натомість в подальшому розгляді Росія братиме участь і послідовно відстоюватиме свою позицію, зокрема, і щодо відсутності юрисдикції Міжнародного трибуналу з морського права у цьому питанні.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "вялым и беззубым" заявление МИД РФ на решение Международного трибунала ООН по морскому праву относительно захваченных Россией трех украинских кораблей и 24 моряков.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть украинские корабли, а главное - освободить наших моряков", - написал глава МИД в Твиттере.

Он проиллюстрировал свой твит фотографией украинской команды после решения Трибунала в Гамбурге, отметив: "А так выглядит простое дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги".

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Як повідомляв 5.UA, ранком неділі, 25 листопада, в районі Керченської протоки корабель РФ протаранив український буксир. Унаслідок зіткнення в українського судна були пошкоджені головний двигун та обшивка. Потому з'ясувалося, що РФ застосувала зброю проти корабля ВМС ЗС України та захопила українські судна.

Источники: sprotyv.info, 5.ua

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