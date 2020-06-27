Рішення суду про правонаступництво АТ «Укрзалізниця» загрожує національній безпеці України та стабільності роботи залізничної галузі

Рішення Великої Палати Верховного Суду про правонаступництво АТ «Укрзалізниця» за боргами державних підприємств залізничної галузі, зокрема ДП «Донецька залізниця», загрожує національній безпеці та економіці України. Укрзалізниця вже звернулася до Президента, Прем’єр-міністра, Верховної Ради України, органів державної влади з проханням вжити всіх можливих заходів для захисту прав та інтересів товариства та держави.

Так, за рішенням Великої Палати Верховного Cуду АТ «Укрзалізниця» визнане правонаступником, зокрема, ДП «Донецька залізниця» з дати державної реєстрації АТ — 21 жовтня 2015 року.

Така позиція суду щонайменше ставить контрагентів підприємств та установ залізничного транспорту, у тому числі тих, що розміщені на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції, правонаступництво за зобов’язаннями яких, згідно з позицією Верховного Суду, настало в Укрзалізниці, у вигідніші умови в рамках судових процесів.

Відтак, Укрзалізниця буде позбавлена можливості обґрунтовано заперечити або подати докази на спростування їх вимог, зважаючи на відсутність у товариства будь-яких первинних документів, оскільки вся інформація та документи з початком антитерористичної операції залишились у ДП «Донецька залізниця» та структурних підрозділах на територіях, що тимчасово не контролюються органами державної влади України. Таким чином нівелюється один із головних принципів Конституції — рівність перед законом і судом.

Більш того, таке рішення Верховного Суду по факту означає, що Укрзалізниця буде зобов’язана погасити всі борги ДП «Донецька залізниця», не отримавши при цьому від останнього жодного майна до статутного капіталу. Наразі на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, так званих ДНР та ЛНР, знаходиться понад 20 тис. вантажних вагонів Укрзалізниці, майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів та понад 300 локомотивів.

На особливу увагу заслуговує той факт, що за приблизними підрахунками сума фінансових зобов’язань ДП «Донецька залізниця» перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, серед яких є підприємства власності суб’єктів резидентства Російської Федерації, зокрема, ПАТ «Сбербанк» на суму 3,5 млрд грн, ПАТ «ВТБ Банк» на суму 1,2 млрд грн тощо, та надані якими кредитні ресурси були використані ДП на придбання та оновлення основних засобів, які з початком збройного конфлікту на сході України залишилися на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Укрзалізниця наголошує, що таке рішення ставить під загрозу фінансовий стан та стабільність функціонування товариства, оскільки погашення такої значної суми боргу без фактичного отримання активів ДП «Донецька залізниця» може призвести до дестабілізації платіжної ситуації компанії, яка і так є складною через епідемію COVID-19.

Укрзалізниця просить Президента та органи державної влади втрутитися в ситуацію, що склалася, та вжити всіх можливих заходів для захисту прав та інтересів Укрзалізниці й не допустити несправедливого та незаконного звернення стягнення на активи та грошові засоби компанії, зокрема шляхом ініціювання відповідних законодавчих змін.

Источник: uz.gov.ua

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