РСЗВ, гармата, техніка, логістика та знищена жива сила противника – робота РУБпАК «Прайм» на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)
У результаті ефективної роботи, операторами БпЛА підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону на Північно-Слобожанському напрямку виявлено та знищено РСЗВ БМ-21 «Град» з боєприпасами, артилерійську гармату, замасковані легкоброньовані автомобілі, квадроцикл, ангар з автомобільною технікою, засоби зв’язку, РЕБ та укриття. Окрім цього, ворог поніс значні втрати й в живій силі.
Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.
Приєднуйтесь до незламних – навчайся, захищай, перемагай!
Запрошуємо до лав РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону!
ПРИКОРДОННИК – це престиж, стабільність та відповідальність!
Заповнюйте анкету (https://anketa-rec.dpsu.gov.ua/ ) та ставайте частиною нашої бойової родини.
Джерело: dpsu.gov.ua