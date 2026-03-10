РСЗВ, керовані авіабомби та БпЛА атакували Харківщину цієї доби

Минулої доби ворог бив по місту Харків та населених пунктах Харківського, Куп’янського, Богодухівського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Військовослужбовці рф проти мирного населення застосували РСЗВ, керовані авіабомби та безпілотні літальні апарати різних видів, повідомляє ГУНП в Харківсбкій області.

Ввечері 9 березня війська рф завдали авіаудару БпЛА по території поблизу житлового багатоквартирного будинку в Індустріальному районі міста. Пошкоджено скління у чотирьох багатоповерхівках та транспортні засоби. Постраждали семеро людей, серед яких 16-річна дівчина.

Ще одного удару вночі ворог завдав по житловій забудові в Холодногірському районі. Пошкоджено житлові будинки. Постраждали четверо людей, серед яких 16-річна дівчина.

У Дергачівській громаді ударами БпЛА пошкоджено приватні будинки та ангар.Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове із застосуванням FPV-дрона постраждав цивільний чоловік.

У селищі Ківшарівка пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Обійшлося без постраждалих.Від удару безпілотника зазнали пошкоджень зерносховища та два комбайни у селі Млинки Великобурлуцької громади.

У селі Новомиколаївка пошкоджена ферма.

У селищі Шевченкове внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням БпЛА пошкоджено магазин.

В селі Стара Покровка Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. За медичною допомогою звернулась власниця домоволодіння 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес.

У селі Кочеток відбулося влучання по території місцевого коледжу. Пошкоджено приміщення їдальні, вікна.

У селі Мартове пошкоджено цивільне підприємство. Сталася пожежа.

В Ізюмському районі стався артилерійський обстріл із застосуванням РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено дев’ять домоволодінь та приміщення храму.

Ударом FPV-дрона по селу Івашки пошкоджено приватні домоволодіння. У селищі Золочів пошкоджена автомобільна цистерна.

Агентство Телевидения Новости