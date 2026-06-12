ru-пропаганда поширює чергове фейкове відео, спрямоване на дискредитацію Сил оборони України

Зокрема командування 63-ї окремої механізованої бригади

На записі троє нібито бійців бригади скаржаться на «свавілля, побиття та вимагання» з боку керівництва.

✅ Насправді цей матеріал є повністю сфабрикованим за допомогою технологій штучного інтелекту, на що вказує аналіз відеозапису спеціалізованими сервісами. Також присутні характерні для згенерованих відео ознаки: «роботизовані» голоси та неприродна міміка персонажів.

Характерно, що джерелом цього вкиду є TikTok-акаунт, який уже публікував подібні підробки раніше. Акаунт мімікрує під «український військовий канал»: для введення аудиторії в оману він публікує нейтральний контент на військову тематику, серед якого дозовано розміщує небезпечну дезінформацію.

Мета таких кампаній — деморалізувати особовий склад Сил оборони та створити хибне враження системного конфлікту всередині українського війська.

Центр уже неодноразово фіксував (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17897) схожі інформаційні атаки. Ворог продовжує використовувати ту саму схему — публікує фейкові відео про «свавілля у ЗСУ», змінюючи лише номери підрозділів.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18255

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