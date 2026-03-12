ru-пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про «звірства ЗСУ»

російські ресурси активно поширюють чергове відео, на якому жителька бєлгородської області розповідає, як українські дрони «тероризують мирне населення російського регіону».

✅ Зокрема, жінка розповіла, що український дрон нібито «дражнив бабусю з козою». Як завжди, подібне відео не містить жодних доказів «українського дронового терору цивільних». Більше того, жінка навіть не стверджує, що на власні очі бачила те, про що розповідає.

‼️Поширення подібних бездоказових відео, на яких люди часто переказують нічим не підтверджені чутки, є типовою тактикою росіян. Їхня мета — дискредитація Сил оборони України, виправдання продовження війни та зміщення уваги з доведених воєнних злочинів росіян в Україні.

