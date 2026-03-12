российский пропагандистский сливной бачок ТАСС показал очередной пропагандистский ролик про уничтожение 100500-го РСЗО HIMARS ВСУ

российские оккупанты решили похвастаться нанесением удара своей баллистической ракетой 9М723 по РСЗО MRLS ВСУ в Харьковской области.

Стоит отметить, что этот удар корректировал разведывательные БПЛА ZALA Z-16, что в очередной раз говорит об отсутствии полного контроля над воздушным пространством Харьковской (и не только) области. Но, это уже тема для совсем других рассуждений, которые и ранее я неоднократно озвучивал...

Но, в данном случае на видео мы видим фиксацию пропагандистов на, так называемой, автомобильной технике обеспечения, а в самом кадре удар по самой РСЗО вырезан... почему-то, а акцентируется на этой локации внимание только после того как удар был нанесён и не совсем понятно... а по чему, собственно, прилетела ракеты 9М723 за $1,5 млн?

А дело как раз в том о чём неоднократно писалось, а именно - снижение точности баллистических ракет РОВ и технологическая деградация, наблюдающаяся с 2022 года. Отклонение от цели на 100-200 метров для 9М723 на сегодняшний день это в порядке вещей. Отсутствие технического контроля и проведения контрольно-измерительных мероприятий приводит к множественных дефектам и браку продукции. В итоге, ракета за $1,5 млн летит немного, на сотню другую метров не туда куда надо, но не пропадать же видеоматериалу?

российским пропагандистам лепить из гуано конфетки для потребителей в прошлом информационного фастфуда, а сегодня именно гуано, становится всё сложнее и сложнее. Но такие ролики лишний раз подтверждают не только их информационный кризис, но и технологические проблемы при производстве средств поражения, о чём писалось не единожды.

Грубо говоря, адепты культа "Z" - "кушайте" #@^%@, приятного аппетита!

Джерело https://t.me/zloyodessit/26791

