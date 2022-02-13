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Рубль рухнул на новостях о массовой эвакуации из Украины

Рубль рухнул на новостях о массовой эвакуации из Украины

Российский валютный рынок завершает неделю сильнейшим обвалом курса рубля с начала пандемии в марте 2020 года.

На новостях о том, что страны мира одна за другой рекомендуют гражданам покинуть Украину и вывозят из Киева сотрудников посольств, курс доллара на Московской бирже экспрессом проследовал отметки 75, 76 и 77 рублей, подскочив за день на 2,58 рубля (+3%).

На 21.36 мск сделки с расчетом «завтра» заключались по 77,5850 рубля за доллар — максимальному курсу с начала февраля.

Евро пробил отметку 88 впервые за две недели: сделки проходили по 88,3425 рубля с ростом курса на 2,1%.

В четверг как можно скорее покинуть Украину рекомендовал гражданам Госдеп США. В пятницу аналогичные рекомендации выпустили власти Японии, Черногории, Южной Кореи, Латвии, Израиля, Норвегии, Евросоюза и Великобритании.

Японский МИД повысил до максимального уровень опасности нахождения на Украине. Израильский МИД опубликовал предупреждение о возможной эскалации конфликта и начал эвакуацию семей дипломатов из Киева.

Норвегия также рекомендовала не посещать территорию России в пределах 250 км от границы с Украиной. МИД Израиля и Британии начали эвакуацию семей дипломатов из Украины.

Источники PBS в американской администрации сообщили, что российское вторжение может начаться на следующей неделе. По их словам, в Вашингтоне ожидают кровавой кампании, которая стартует с двух дней воздушных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы и продолжится сухопутным вторжением с вероятной целью сменить режим в Киеве.

На ожиданиях войны взлетели цены на нефть. Баррель Brent дорожает на 4,3%, до 95,2 доллара, обновляя рекорды с сентября-2014. Следом вверх летят котировки на рынке зерна, где Россия является крупнейшим мировым экспортером, а вместе с Украиной обеспечивает 20% глобальных поставок. Мартовские фьюячерсы на пшеницу в США взлетели на 4,2% и торгуются по 803,6 доллара за бушель, приближаясь к рекорду с декабря-2012.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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