По "Рублёвке" продолжаются интересные социальные исследования.

Соловьев, который в эфире сообщил о том, что "они - часть народа", вскрыл то, что должно было быть закрытым для публичной среды.

По имеющимся данным, ликвидация любого обитателя "Рублёвки" не только не вызовет повторной консолидации россиян вокруг войны, но и, наоборот, может привести к снижению уровня поддержки войны с переходом на "лояльно-настороженное" отношение к Украине в одной из социальных групп.

Говоря проще, россияне не только не считают свои "элиты" частью народа, но и по большому счету не будут против, если в дома этих элит залетит беспилотник.

Более того, сам Кремль не очень заботит жизнь и безопасность своих "рублевских элит". В местечковых "семьях" активно обсуждают то, что системы ПВО повесили над стратегическими объектами, а над их домами "могут ракеты летать - х*й кто отреагирует".

Получается, что так называемые "элиты" остались тет-а-тет с беспилотниками. Кремль ПВО под рублевские дачи перекидывать не хочет: и на военные объекты недостаточно систем.

Так что информационная акция с беспилотниками, организованная неравнодушными силами, купившими их в "любом военторге", оказалась беспроигрышным предупредительным ударом, который:

а) обозначил уязвимость российского ПВО в столице

б) продолжил распространять войну внутрь российского информационного пространства: отзвуки войны слышны не только в телевизоре, но и уже над головой - в самой столице.

в) создал прецедент "беззащитности элит", который в первую очередь ударил конкретно по их уверенности в собственной безопасности, а это значит, что пополнение "партии мира" неминуемо: "Плевать на итоги, мы хотим чувствовать себя в безопасности".

г) выявил технические аспекты систем защиты российской "машины" и технические преимущества беспилотных устройств различных типов.

Российская пресса пишет о том, что "ущерба нет", но разведка боем и не была рассчитана на ущерб.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7897

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