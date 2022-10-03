Однажды новогородский летописец, описывая сражение новогородцев с ливонцами написал, что рыцари шли "аки борове", в смысле "густо, как деревья в бору".

Когда русские завоевали новогородскую республику, то переписывая летопись, московский писарчук перевел это "как боров" в смысле "свинья".

Поскольку в итоге получилась совсем загадочная и непонятная фигня, некий российский ученый муж с грузинской фамилией Сулукадзев сочинил "научное объяснение", дескать "свиньей" назывался конный строй, в котором воевали Ливонцы.

Вот с тех пор российские ученые мужи так и несут эту фигню про построение "свиньей".

К чему я это вспомнил? Поздравляю ВСУ со взятием Боровой и выходом на оперативный простор аж до самой Нижней Дуванки.

Собственно, взяли ее еще накануне, но сегодня - официально!

Джерело: https://t.me/shipilovnews/936

Новости портала «Весь Харьков»