Рух спротиву зачищає Херсон від колаборантів - ГУР

Рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує розповсюджувати серед прибічників “руського мира” та місцевих колаборантів “квитки на концерт Кобзона”.

Цього разу “квиток” отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Його вручення відбулося у Херсоні на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу, в результаті чого один поліцейський “відбув на концерт”, а другий дещо “затримається” у медичному закладі.

ГУР МО України нагадує усім зрадникам про неминучу розплату за допомогу російським окупантам.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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