21.06.2022 23:27
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Руйнації та наслідки пожеж: ДСНС проводить аварійно рятувальні-роботи в Немишлянському районі
Сьогодні, 21 червня, співробітники ДСНС Харківської області продовжували проводити роботи з розбирання завалів на пошкоджених ворожими обстрілами об’єктах у Немишлянському районі Харкова.
Рятувальники розбирали залишки будівельних конструкцій з 3 та 4 поверхів 9-ти поверхового житлового будинку, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню, що у свою чергу може призвести до людських жертв.