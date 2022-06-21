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21.06.2022 23:27
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Руйнації та наслідки пожеж: ДСНС проводить аварійно рятувальні-роботи в Немишлянському районі

Руйнації та наслідки пожеж: ДСНС проводить аварійно рятувальні-роботи в Немишлянському районі

Сьогодні, 21 червня, співробітники ДСНС Харківської області продовжували проводити роботи з розбирання завалів на пошкоджених ворожими обстрілами об’єктах у Немишлянському районі Харкова.

Рятувальники розбирали залишки будівельних конструкцій з 3 та 4 поверхів 9-ти поверхового житлового будинку, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню, що у свою чергу може призвести до людських жертв.

Агентство Телевидения Новости

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