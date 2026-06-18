Руйнація ворожої логістики — “Примари” ГУР відсікають постачання окупаційним військам (ВІДЕО)

Ексклюзивні кадри системної бойової роботи віртуозів спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” по логістичних артеріях російських загарбників, здійсненої у квітні та травні 2026 року.

Горить все вороже — пальне, боєприпаси, техніка та інші ресурси, які не потраплять до ворожих підрозділів. Результати роботи “Примар” ГУР — це заблоковані шляхи постачання, сповільнене переміщення резервів і зниження спроможностей окупаційного угруповання військ.

Ворог може змінювати маршрути, розосереджувати ресурси й намагатися приховати пересування, але “Примари” продовжують знаходити критичні ланки та завдавати точних ударів.

Вогненні наслідки бойової роботи майстрів воєнної розвідки України — дивіться у відео.

Збройна боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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