Руйнування Каховської ГЕС: екологічні збитки попередньо сягають 55 млрд гривень, — прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"За даними Мінагрополітики, лише на правобережжі затоплено 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Після сходження води потрібно відновлювати ґрунти та понад 30 систем зрошення", — сказав він.

Відновлення Каховської ГЕС попередньо коштуватиме €1 млрд. Ще стільки ж — інші супутні роботи.

Джерело: https://t.me/znua_live/97166

Новости портала «Весь Харьков»