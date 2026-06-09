Руйнування значні: в ОВА розповіли про наслідки удару рф по Харкову та Чугуєву

9 червня внаслідок нічної атаки російських військ на Харківщину загинули троє людей, серед яких 22-річна вагітна жінка. У Харкові постраждали 16 людей, зокрема четверо були госпіталізовані.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

53-річна жінка дістала поранення склом, у 56-річної жінки – вибухова травма та забій коліна, 62-річна жінка ушпиталена із закритим переломом передпліччя. Також із пораненням склом у лікарню доставили 28-річну вагітну жінку.

Ще десятеро людей, зокрема троє дітей, зазнали гострої реакції на стрес і отримали медичну допомогу на місці.

У місті зафіксовано близько десяти влучань і падіння уламків. Пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, будівлю комунального підприємства, адміністративну будівлю, церкву, кафе та щонайменше 37 автомобілів.

Унаслідок ракетного обстрілу Чугуєва загинули троє людей: чоловіки 56 і 70 років та вагітна 22-річна жінка.

Медики надали допомогу жінкам 71 та 65 років і 70-річному чоловіку, які зазнали гострої реакції на стрес.

Пошкоджено два багатоквартирні будинки, магазин, гаражі та два автомобілі.

«Наразі всі наші служби працюють над усуненням наслідків цих атак, зокрема понад 100 підрозділів ДСНС. Руйнування значні», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости