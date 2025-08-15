«Руки геть від України!», «рф не зупиниться!» – на Алясці перед самітом Трампа і путіна триває мітинг на підтримку України

Тим часом Білий дім повідомив, що зустріч Трампа і путіна буде о 22:00 за Києвом

● Лідери США та рф проведуть розмову тет-а-тет на військовій базі біля Анкориджа, після чого відбудуться переговори делегацій;

● росію представлятимуть: голова МЗС лавров, помічник путіна ушаков, міністр оборони білоусов, міністр фінансів силуанов, спецпредставник путіна дмитрієв;

● США представлятимуть: віцепрезидент Венс, держсекретар Рубіо, спецпосланець Віткофф, міністр фінансів Бессент;

● Також заплановано пресконференції, але поки невідомо, чи вийдуть Трамп і путін до преси разом.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/172405

Новости портала «Весь Харьков»