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Руководитель Аккерманской крепости Морозов подписал соглашение о сотрудничестве с сепаратистами из непризнанного Приднестровья

Руководитель Аккерманской крепости Морозов подписал соглашение о сотрудничестве с сепаратистами из непризнанного Приднестровья

Руководитель Аккерманской крепости Александр Морозов подписал на территории непризнанного Приднестровья соглашение о сотрудничестве и создании ассоциации "Крепости Днестра".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Любимый город.

Соглашение о взаимодействии, сотрудничестве и создании ассоциации "Крепости Днестра" было подписано 10 октября в Бендерах, на территории непризнанной Приднестровской молдавской республики, которую на данный момент Республика Молдова рассматривает как свою оккупированную территорию.

Согласно подписанному документу предполагается, что в новосозданную ассоциацию, кроме Аккерманской и Бендерской, войдут также Сорокская, Хотинская и Каменец-Подольская крепости. Как сообщают региональные СМИ, подписание состоялось в рамках VII Приднестровского международного инвестиционного экономического форума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белгород-Днестровскую крепость включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО

Каких либо подтверждений того, что Одесский облсовет уполномочил и.о. директора КП "Фортеця" Александра Морозова пребывать с визитом в непризнанном Приднестровье и, тем более, подписывать там официальные соглашения, нигде нет.

Отмечается, что Морозов также является депутатом Белгород-Днестровского городского совета. Избран был по списку партии "Доверяй делам", которая на последних парламентских выборах объединилась с Оппозиционным блоком.

Источник: censor.net.ua

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