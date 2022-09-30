Руководство ООН заявило, что не считает возможным принять итоги прошедших референдумов
Really? Они ещё сомневались? Существуют четыре чётких международных критерия нелегитимности референдумов:
● Референдумы не проводят во время войны. Здесь всё понятно.
● Нельзя организовывать плебисциты без периода агитации за и против. Может быть оккупационные власти разрешали кому-то агитировать за Украину?
● Выборы нелегитимны без независимого наблюдения. Восемь купленных ноунеймов с иностранными паспортами - тот ещё набор "независимых" наблюдателей!
● Неизвестно общее число избирателей. Из оккупированных областей после прихода России уехали сотни тысяч людей, их точное число — как и число оставшихся на этих территориях — не поддается подсчёту.
Я уже не говорю о том, что т.н. референдумы незаконны с точки зрения Конституции Украины. Так что вопрос о "признании" или "непризнании" этого фарса нелеп и контрпродуктивен по своей сути.
Джерело: https://t.me/Sharpreview/17331