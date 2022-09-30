Руководство ООН заявило, что не считает возможным принять итоги прошедших референдумов

Really? Они ещё сомневались? Существуют четыре чётких международных критерия нелегитимности референдумов:

● Референдумы не проводят во время войны. Здесь всё понятно.

● Нельзя организовывать плебисциты без периода агитации за и против. Может быть оккупационные власти разрешали кому-то агитировать за Украину?

● Выборы нелегитимны без независимого наблюдения. Восемь купленных ноунеймов с иностранными паспортами - тот ещё набор "независимых" наблюдателей!

● Неизвестно общее число избирателей. Из оккупированных областей после прихода России уехали сотни тысяч людей, их точное число — как и число оставшихся на этих территориях — не поддается подсчёту.

Я уже не говорю о том, что т.н. референдумы незаконны с точки зрения Конституции Украины. Так что вопрос о "признании" или "непризнании" этого фарса нелеп и контрпродуктивен по своей сути.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17331

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