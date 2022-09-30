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Руководство ООН заявило, что не считает возможным принять итоги прошедших референдумов

Руководство ООН заявило, что не считает возможным принять итоги прошедших референдумов

Really? Они ещё сомневались? Существуют четыре чётких международных критерия нелегитимности референдумов:

● Референдумы не проводят во время войны. Здесь всё понятно.

● Нельзя организовывать плебисциты без периода агитации за и против. Может быть оккупационные власти разрешали кому-то агитировать за Украину?

● Выборы нелегитимны без независимого наблюдения. Восемь купленных ноунеймов с иностранными паспортами - тот ещё набор "независимых" наблюдателей!

● Неизвестно общее число избирателей. Из оккупированных областей после прихода России уехали сотни тысяч людей, их точное число — как и число оставшихся на этих территориях — не поддается подсчёту.

Я уже не говорю о том, что т.н. референдумы незаконны с точки зрения Конституции Украины. Так что вопрос о "признании" или "непризнании" этого фарса нелеп и контрпродуктивен по своей сути.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17331

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