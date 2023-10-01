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Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час нічної атаки РФ, — Digi24

Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час нічної атаки РФ, — Digi24

У Міністерстві оборони Румунії розповіли, що під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї пізно увечері 29 вересня було оголошено повітряну тривогу для мешканців жудців Тульча і Галац, що розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.

"Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац", – зазначається у повідомленні.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/15580

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