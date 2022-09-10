Румунський військовий корабель потрапив на міну, що дрейфувала в Чорному морі

Що сталося. Корабель ВМС Румунії зіткнувся з міною, що дрейфувала, коли намагався її знешкодити.

Джерело. Про це повідомляє Reuters.

Деталі. Корабель був попереджений про міну приблизно за 46,3 км на північний схід від Констанци, однак через сильний вітер і хвилі не зміг її знешкодити й потрапив під удар.

За даними Міністерства оборони країни, члени екіпажу не постраждали від вибуху. Плавучість корабля не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень.

Зазначається, що міни в Чорному морі з'явилися після вторгнення росії в Україну. Туреччина, Румунія, Болгарія й Україна знищили 28 мін у західних водах.

Джерело: mind.ua

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