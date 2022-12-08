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Новая гибридная - "Русич" призвал предоставлять им данные о стратегических объектах в странах Балтии

Новая гибридная - Русич призвал предоставлять им данные о стратегических объектах в странах Балтии

На самом деле я бы не относился слишком легкомысленно к призыву террористов "Русича" предоставлять им данные о стратегических объектах (В/Ч, погранпостов, вышек связи и т.д.) в странах Балтии.

Да, может показаться, что странам НАТО бояться агрессии россии не стоит... Но это не так

Дело в том, что в странах Балтии живёт много россиян, неграждан, которые неистово исповедуют куль "русского мира" и среди этой массы в обязательном порядке есть прослойка, которая относится к условно активным и даже более того - гиперактивным.

Именно эти представители секты "русского мира" могут быть использованы для совершения террористических актов в странах Балтии против вышеперечисленных объектов и не только. Для самой же рф такие действия будут безнаказанны.

Ну, представьте себе, что какой-то сумасшедший недоимперец бросил коктейль Молотова в склад ГСМ. Его могут арестовать, предъявить обвинение и посадить ан несколько лит или на всю жизнь. А какие претензии к россии? Может ещё 5-ю статью задействовать?

Таким образом, россияне по всему миру, а не только в странах Балтии могут выполнять и выполняют функции не только информаторов российских спецслужб, но и потенциального реактивного элемента, приводимого в действие по мере необходимости.

Кроме того, не забывайте, что террористическая организация "Русич" находится под патронатом российского мо, то есть, данный призыв, даже банально через социальные сети, это именно та стратегия, которой в ближайшее время может придерживаться мо рф.

Россия открыто никогда не нападёт на страны НАТО, но используя ресурс своих граждан в этих странах, она может развернуть гибридную войну террористического образца. Страны Балтии могут в этой войне оказаться, уж извините, но пробой пера.

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

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