Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 10

«Руська весна» 2014-го принесла на схід України бойові дії та людські жертви

«Руська весна» 2014-го принесла на схід України бойові дії та людські жертви

На Донбас терміново перекидалися військові резерви з інших регіонів України.

На світанку 14 червня 2014 року на околиці міста Маріуполь із засідки була обстріляна колона прикордонників.

Терористи зробили три постріли з гранатометів та відкрили шквальний вогонь з автоматів. Перший постріл з гранатомета влучив у вантажівку, яка перевозила боєприпаси. Водій Олександр Островський загинув одразу. Прапорщик Володимир Гречаний дістав тяжкі поранення і згодом помер в маріупольській міській лікарні. Другий постріл з гранатомета потрапив в автобус з прикордонниками. Паралельно працювали ворожі снайпери. Від їхніх куль загинули майор Микола Зайцев, майор Віталій Вінніченко, старшина Сергій Єпіфанов. Бій тривав близько пів години.

П’ять прикордонників другої мотоманевреної групи навчального центру ДПСУ загинули. Семеро військовослужбовців отримали поранення. Такими були перші втрати прикордонників в російсько-українській війні.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Віктор Ляшко: Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм буде посилено
Сегодня 08:21    15
Герої не вмирають: виповнилося шість років від дня трагедії у небі над Луганськом
Сегодня 08:02    45
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 червня
Сегодня 06:51    60
Уряд не скасовував пробне ЗНО, а перевів його в онлайн режим
Сегодня 06:42    58
Вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем становится реальным
Сегодня 06:24    78
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:07    78
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    65
Почти сто лет: четыре самых старых магазина Харькова
Сегодня 00:29    315
Фонд соцстраха изменил свой годовой бюджет
14.06.2020 12:47    136
Комітет цифрової трансформації запрошує до обговорення законопроєктів
14.06.2020 12:18    100
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 