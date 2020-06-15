«Руська весна» 2014-го принесла на схід України бойові дії та людські жертви

На Донбас терміново перекидалися військові резерви з інших регіонів України.

На світанку 14 червня 2014 року на околиці міста Маріуполь із засідки була обстріляна колона прикордонників.

Терористи зробили три постріли з гранатометів та відкрили шквальний вогонь з автоматів. Перший постріл з гранатомета влучив у вантажівку, яка перевозила боєприпаси. Водій Олександр Островський загинув одразу. Прапорщик Володимир Гречаний дістав тяжкі поранення і згодом помер в маріупольській міській лікарні. Другий постріл з гранатомета потрапив в автобус з прикордонниками. Паралельно працювали ворожі снайпери. Від їхніх куль загинули майор Микола Зайцев, майор Віталій Вінніченко, старшина Сергій Єпіфанов. Бій тривав близько пів години.

П’ять прикордонників другої мотоманевреної групи навчального центру ДПСУ загинули. Семеро військовослужбовців отримали поранення. Такими були перші втрати прикордонників в російсько-українській війні.

Источник: dpsu.gov.ua

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