Русня это ворье. Они не могут не красть. Это их суть

Это часть их культуры и мировоззрения. Российские пропагандоны в Херсоне использовали фотографию украинского фотографа Анны Пасичник в поддержку Украины для рекламы присоединения региона к России.

«Я, – написала Пасичник в Инстаграме, – фотограф, работаю в том числе, выкладывая фото на фотостоки. В мае делала серию фотографий с моим сыном и его лучшей подругой на рапсовом поле на Киевщине в любимых вышиванках, с флагом Украины.

<…> Что делает раша? Берет фото моих счастливых деток в вышиванках, подло фотошопит свой кровавый грязный флажок, пишет лживый, ненавистный лозунг и вешает в украинском Херсоне баннер от которого хочется, извините, сблевануть».

Ну, не мрази?

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/19407

Новости портала «Весь Харьков»