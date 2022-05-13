Русня ворует зерно в Украине

Российское торговое судно с украденным в Украине зерном было отклонено по крайней мере из одного средиземноморского порта и в настоящее время находится в сирийском порту Латакия, согласно источникам судоходных компаний и украинским официальным лицам.

CNN идентифицировал судно как балкер «Матрос Позынич». https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-12-22/index.html

27 апреля судно снялось с якоря у берегов Крыма и отключило транспондер. На следующий день его видели в порту Севастополь, главном порту Крыма, судя по фотографиям и спутниковым снимкам.

Согласно исследованиям из открытых источников и украинским официальным лицам, «Матрос Позынич» — одно из трех судов, занимающихся торговлей украденным зерном.

Крым, аннексированный Россией в 2014 году, производит мало пшеницы из-за отсутствия орошения. Но украинские области к северу от нее, оккупированные российскими войсками с начала марта, ежегодно производят миллионы тонн зерна. Украинские официальные лица говорят, что тысячи тонн в настоящее время перевозятся в Крым грузовиками.

Катерина Яресько, журналист проекта SeaKrime украинского интернет-издания «Миротворец», рассказала CNN, что проект заметил резкое увеличение экспорта зерна из Севастополя примерно до 100 000 тонн в марте и апреле.

Из Севастополя, согласно спутниковым снимкам и данным слежения, рассмотренным CNN, «Матрос Позынич» прошел пролив Босфор и направился в египетский порт Александрия. По словам украинских официальных лиц, он был загружен почти 30 000 тонн украинской пшеницы.

Но украинцы были на шаг впереди. Официальные лица говорят, что Египет был предупрежден о том, что зерно было украдено, и от партии отказались. С тем же результатом «Матрос Позынич» направился в столицу Ливана Бейрут. Корабль снова отключил свой транспондер 5 мая, но изображения с Tankertrackers.com и Maxar Technologies показывают, что он направлялся в сирийский порт Латакия.

По оценкам министерства обороны Украины, с момента вторжения России из Украины было украдено и вывезено не менее 400 000 тонн зерна.

Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-12-22/index.html

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