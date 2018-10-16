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РУССКАЯ ПРОВОКАЦИЯ. Русские устравают провокации против НАТО на учениях в Арктике

РУССКАЯ ПРОВОКАЦИЯ. Русские устравают провокации против НАТО на учениях в Арктике

Российские корабли и самолеты устраивают провокации на военных учениях НАТО - Нидерландов и Британии в Арктике. Об этом заявил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри, сообщает Telegraph.

«Мы видим возрастающий интерес российских военно-морских судов к нашим учениям», — отметил генерал.

По его словам, когда нидерландские и британские военные проводили учения в рамках программы противоракетной обороны в Арктике, в регионе было замечено больше российских кораблей, чем обычно.

«Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям», — отмечает МакМутри.

Ранее в сентябре глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон сообщал, что в 2019 году на севере Норвегии заработает британская военная база, там разместят 800 военнослужащих. По его словам, это станет частью «стратегии по защите Арктики». Он отметил, что в регионе наблюдается активность российских субмарин.

В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис призывал активизировать действия Вашингтона в Арктическом регионе в ответ на агрессивное поведение России, расширив присутствие Береговой охраны США.

В прошлом месяце британский парламентарий Джейкоб Рис-Могг призвал начать готовиться к войне с Россией.

Он также заявил о необходимости сократить британские фонды помощи иностранным государствам и направить эти средства на перестройку обороны Британии.

Джейкоб Рис-Могг призвал перестроить оборону и предоставить стране возможность противостоять угрозе со стороны России.

Он считает, что Лондон должен относиться к России как к противнику по холодной войне после того, как Британия озвучила свою позицию по поводу того, кто несёт ответственность за химический теракт в Солсбери.

Напомним, что минувшей зимой армия Англии провела учения по переброске войск на европейский континент в рамках подготовки к отражению российской агрессии. Бронетанковые подразделения были переброшены через туннель под Ла-Маншем во Францию.

Учения были организованы для укрепления сил быстрого реагирования НАТО в Восточной Европе. Руководство английской армии ищет новые способы немедленного развертывания войск на материке.

«Армия проверила возможность использования туннеля под Ла-Маншем для транспортировки военной техники в континентальную Европу. Это позволит нам увеличить мобильность вооруженных сил Великобритании», — заявили в ведомстве, добавив, что при необходимости танки могут быть доставлены также паромами и с помощью воздушных перевозок.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: нато, россия

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