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РУССКАЯ УГРОЗА. Российские подводные лодки нацеливаются на подводные интернет кабели

РУССКАЯ УГРОЗА. Российские подводные лодки нацеливаются на подводные интернет кабели

Военные Ирландии сообщают, что российские подводные лодки проявляют повышенную активность у западного побережья Ирландии и пытаются расширить свое военно-морское влияние в Атлантике.

«Анализ основан как на разведывательных данных, так и на недавних инцидентах, которые указывают на присутствие российских подводных судов в водах, патрулируемых ирландскими военно-морскими силами», - передает The Sunday Times.

«Военные источники считают, что это российские подводные лодки класса Кило, передвигающиеся из Черного в Балтийское море. Операции этих подводных лодок создают трудности для Сил обороны Ирландии, поскольку они не имеют возможности отслеживать проходящие суда или даже обнаруживать их присутствие.

Особые опасения вызывает угроза, которую подводные лодки представляют для подводных кабелей, по которым идет интернет-трафик между Европой и Америкой. Российские подводные лодки подозревают в том, что они нацеливаются на подводные кабели, размещая рядом с ними устройства для перехвата данных и сообщений», - говорится в статье.

«В 2019 году русские агенты военной разведки находились под наблюдением ирландских спецслужб. По оценке ирландских служб безопасности, Россия намеревалась использовать свои технологии для отслеживания обмена данными по кабелям, что давало бы им представление об интернет-коммуникациях», - говорится в статье.

По данным Аарона Эмика, специалиста по гидролокации на подводных лодках в ВМС США, Россия потратила значительные средства на создание подводного флота специального назначения, который действует за пределами Кольского полуострова. Эти суда включают мини-подводные лодки, которые используются для специальных операций.

«Они передвигаются по Норвежскому морю, проводя наступательные вмешательства в коммуникации. Для этих шпионских подлодок Ирландия находится в легкой зоне досягаемости», - указывает он.

«В марте прошлого года Россия направила военные самолеты, в том числе реактивные бомбардировщики, вдоль западного побережья, что побудило британские ВВС развернуть самолеты для их перехвата», - пишет The Sunday Times, добавляя, что самолет Ty-142 летал кругами вокруг района Керри около двух часов.

«Эксперты по военной авиации утверждают, что самолет предназначен для связи с подводными лодками с помощью выпускной антенны длиной 5 км, которую он разворачивает в воздухе. Возможно, он осуществлял связь с проходящей российской подводной лодкой», - добавляет газета.

«Ирландия не может защитить все свое воздушное пространство и вместо этого полагается на Британию в обеспечении воздушного прикрытия в чрезвычайных ситуациях, хотя официального соглашения нет», - указывает издание.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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