Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:31
Просмотров: 64

РУССКИЙ СЛЕД. Германия поддержала обвинение против России в кибератаках

РУССКИЙ СЛЕД. Германия поддержала обвинение против России в кибератаках

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил о поддержке обвинений США, Британии и Нидерландов, предъявленных России по поводу кибератак, осуществленных сотрудниками ГРУ.

Комментируя обвинения, Зайберт подчеркнул, что "вероятность их достоверности граничит с уверенностью". Он призвал Кремль прекратить подобные действия и признать свою ответственность за них.

Ранее власти Нидерландов опубликовали доклад, в котором объявили о высылке из страны четверых сотрудников российской военной разведки. По версии голландских властей, члены русской банды ГРУ Евгений Серебряков и Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин атаковали сервер Организации по запрещению химического оружия, которая занимается расследованием случаев его применения в Сирии и отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также пытались взломать данные расследования по делу о крушении "Боинга" в Донбассе.

Минюст США, в свою очередь, предъявил обвинения семерым сотрудникам ГРУ – четверым из доклада Нидерландов и троим, участвовавшим, по мнению американских властей, во вмешательстве в выборы президента США. Ранее ведомство обвинило 12 сотрудников ГРУ, служивших в войсковых частях №26165 и №74455, во взломе серверов Демократической партии США.

Премьер-министры Нидерландов и Британии также обвинили Россию в "презрении к глобальным ценностям". В совместном заявлении Марка Рютте и Терезы Мэй говорится, что российская военная разведка не уважает договоренности, которые обеспечивают глобальную безопасность. Глава МИД Британии Джереми Хант сообщил, что Лондон обсудит с союзниками возможность введения новых санкций против России.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Аллее Славы открыли стелу, посвященную погибшим на Донбассе воинам (ФОТО)
Сегодня 09:32    101
США готовят ответ на грубое нарушение Россией договора о контроле над вооружениями, - Маттис
06.10.2018 09:50    149
На Донбассе мы защищаем не только наш суверенитет, мы стоим на защите демократии в Европе - Президент в интервью La Repubblica
05.10.2018 08:53    96
Зачем уводят кровавый след Чепиги?
04.10.2018 09:55    396
Балканский полуостров в геополитических планах Москвы
04.10.2018 09:14    213
Трампу тоже прислали «подозрительный конверт»
04.10.2018 06:44    159
США заявили, что готовы уничтожить российские крылатые ракеты, угрожающие союзникам Америки
04.10.2018 00:40    216
БАНДА ПУТИНА. Скрипаль слил англичанам компромат на ГРУ и Патрушева
03.10.2018 07:10    257
ЗАЧИСТКА. Генералы в России мрут как мухи
02.10.2018 09:48    737
Украина – чемпион по войнам с Россией
02.10.2018 08:35    314
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 