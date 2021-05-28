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РУССКИЙ СЛЕД. Москва пыталась провести «черную» PR компанию против вакцины Pfizer

РУССКИЙ СЛЕД. Москва пыталась провести «черную» PR компанию против вакцины Pfizer

О том, как Москва проводит свои гибридные операции можно проследить на примере скандала, связанного с попыткой русских дискредитировать компанию Pfizer.

Во Франции сразу несколько медицинских блогеров сообщили, что им предлагали за деньги негативно высказываться о вакцине фирмы Pfizer. За 60-секундный ролик малоизвестное PR-агентство FAZZA предлагало заплатить 2000 евро. Выяснилось, что PR-агентство FAZZA действовало в интересах России.

Блогеры за деньги должны были в своих роликах говорить, что смертность у вакцины Pfizer в 3 раза выше, чем у AstraZeneca. При этом указывать, что это сообщение — рекламный материал — нельзя.

Во Франции опубликовали подробную имейл-переписку с одним из таких блогеров, где отчетливо виден логотип и название компании-заказчика — им оказалось PR-агентство FAZZE. В почтовой переписке был указан лондонский адрес компании. Но на самом деле она по этому месту не зарегистрирована, а там находится центр лазерной коррекции.

По первым признакам очень напоминает компанию-однодневку. При этом у FAZZE есть сайт, на котором говорится, что компания объединяет блогеров и рекламодателей для более эффективного распространения рекламы. Правда ни контактов компании, ни успешных примеров деятельности на сайте не указано.

Один из французских блогеров опубликовал скриншот с портала LinkedIn, где директором FAZZE числится некий «Вячеслав У.» из России. Но сейчас его в списках уже нет, страничка Вячеслава больше недоступна, а в сотрудниках компании числятся пять человек — из Швеции, Англии и трое из Венесуэлы.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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