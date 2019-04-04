РУССКИЙ СЛЕД. Трамп-Путин: В Европе вышел фильм «Активные мероприятия»

В Европе вышел в прокат документальный фильм «Активные мероприятия», рассказывающий о попытках российских спецслужб повлиять на политические события в других странах, сообщает Би-би-си.

Особое внимания в картине уделено возможным связям Трампа с путинскими ворами и русской мафией.

Еще до выхода на экраны лента молодого американского режиссера Джека Брайана наделала немало шума. Среди тех, кто дал интервью документалисту, - высокопоставленные сотрудники ЦРУ и ФБР.

Неплохую рекламу «Активным мероприятиям» в своем «Твиттере» сделала и кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, назвав фильм «фантастическим обобщением истории про Россию».

Авторы фильма не стали задавать вопросы правящей чекистской банде, справедливо указывая на патологическую лживость Кремля.

«Нам показалось, что у них нет желания честно говорить о том, что произошло. Что они скажут? Что они этого не делали? Это мы уже слышали. И это никак не помогает разобраться в истории», - сказал автор картины Джек Брайан журналистам.

Документалист признает, что отошел от классической модели подачи информации, когда слово дается сначала одной заинтересованной стороне, а затем другой.

«Мы хотели понять, какая цепочка развития событий была наиболее вероятной. Мы хотели разобраться в ситуации и дать зрителям, на наш взгляд, лучшее изложение того, что случилось. А не показывать релятивизм, мол, один говорит одно, а другой другое. Мы изложили сценарий, который кажется нам наиболее вероятным», - отмечает Брайан.

Основной посыл ленты в том, что Трамп и Путин могут быть связаны гораздо сильнее, чем считалось ранее.

«Когда мы начали снимать этот фильм, администрация Трампа говорила, что у них не было никаких контактов с русскими. Никаких! А теперь мы знаем, что у представителей Трампа было более 100 случаев взаимодействия с русскими», - отмечает Брайан.

Недавно завершившееся расследование спецпрокурора Роберта Мюллера пришло к выводу, что «связанные с Россией люди» предлагали помощь Трампу.

Как считает команда спецпрокурора, российская «фабрика троллей» путинского повара Пригожина провела кампании в соцсетях с целью посеять рознь в обществе, а военная разведка России взломала сервера демпартии США и помогла распространить электронную переписку руководства штаба Хиллари Клинтон.

За два часа в фильме Брайана упоминаются десятки событий: активность Трампа во времена конкурса красоты, проводившегося в России, игорный бизнес, спасение обанкротившегося бизнесмена Трампа людьми, которых подозревают с связях с российскими мафиози - все это ставшие известными факты, которые указывают на связи Трампа с русскими властями.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

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