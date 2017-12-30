РУССКИЙ СЛЕД. В конгрессе США был проведен допрос по делу о встрече сына Трампа с русскими

Следователи конгресса США допросили грузинско-американского бизнесмена, вице-президента Crocus Group Ираклия Кавеладзе по делу о встрече сына американского президента Дональда Трампа - младшего с русской чекистской (по легенде ФСБ «работающей» адвокатом) Натальей Весельницкой накануне выборов президента США в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Точная дата допросов не уточняется. Отмечается лишь, что это произошло недавно. Дача показаний Кавеладзе проходила за закрытыми дверями, так что детали допроса неизвестны.

По данным Reuters, Кавеладзе ответил на вопросы представителей спецкомитетов по разведке обеих палат конгресса США. Их интересовала роль, которую он сыграл в организации встречи Трампа-младшего с Весельницкой, которая прошла 9 июня 2016 года.

Конгрессу известно, что Кавеладзе присутствовал на ней. Однако интерес к его персоне следователи проявили после того, как узнали, что бизнесмен также присутствовал на частном ужине в Лас-Вегасе в 2013 году, где также находился Трамп и президент российского холдинга Crocus Group Араз Агаларов. По данным источников, они отмечали заключение соглашения о проведении международного конкурса красоты «мисс вселенная» в Москве.

В Белом доме и в офисе спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием связей Трампа с Россией, отказались от комментариев.

Встреча чекистки Весельницкой с сыном Трампа - Дональдом Трампом - младшим - состоялась в небоскребе Trump Tower. Позднее сын президента США признался, что пошел на нее в надежде получить компромат на главного конкурента отца на президентских выборах - экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Он утверждает, что никакого компромата так и не получил, а сама встреча была якобы «бесполезной». Чекистка Весельницкая «подтвердила» версию Трампа-младшего, что «никаких компрометирующих сведений относительно Клинтон у нее не было».

Известие о контакте сына Трампа с русскими в разгар американской предвыборной кампании вызвало в США большой ажиотаж. Проверкой сведений, касающихся встречи, занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование вмешательства России в американские выборы.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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