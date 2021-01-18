РУССКИЙ СЛЕД. В США заподозрили иностранные государства в причастности к захвату Капитолия

Федеральное бюро расследований США (ФБР) проверяет подозрения относительно иностранного участия в штурме Капитолия 6 января, сообщают американские СМИ. Журналисты сослались на сведения, полученные от источников в ФБР.

Внимание ФБР обратили на себя переводы в биткоинах на счета ключевых фигур и групп радикального движения «альтернативных правых» (alt-right). Сумма, эквивалентная 500 тысячам долларов, была переведена незадолго до беспорядков и нападения на Капитолий.

Любопытно, что человек, который перевел деньги в биткоинах, покончил жизнь самоубийством. Как отмечается в публикации, за финансовыми операциями стоял некий гражданин Франции. Платежи были задокументированы специалистами, ведущими анализ переводов в криптовалюте.

Напомним, что ранее один из участников нападения на Капитолий, который украл ноутбук Нэнси Пелоси из ее кабинета также внезапно покончил жизнь самоубийством.

По мнению независимых комментаторов неожиданные уходы из жизни этих людей наводит на мысль, что они были использованы иностранной спецслужбой и затем ликвидированы как опасные свидетели.

По данным «Немецкой волны» ФБР, Министерство внутренней безопасности США и другие федеральные ведомства пришли к выводу об усилении «направленного информационного давления» на США со стороны российских, иранских и китайских агентов влияния.

СМИ пишут, что американские конгрессмены просят спецслужбы расследовать, мог ли штурм Капитолия финансироваться из-за рубежа. Об этом говорится в обращении высокопоставленных членов Палаты представителей к главе Федерального бюро расследований (ФБР) Кристоферу Рэю.

По информации телеканала NBC, бюро уже выясняет, что стоит за переводом биткоинов на полмиллиарда долларов лидерам действующих в США групп крайне правых. Деньги были отправлены гражданином Франции незадолго до беспорядков, учиненных трампистами.

Адресатами письма председателей парламентских комитетов по разведке; внутренней безопасности; судебного комитета и комитета по надзору Адама Шиффа; Бенни Томпсона, Джерри Надлера и Кэролайн Мэлони являются также министр внутренней безопасности и руководители аппарата директора Нацразведки и Национального контртеррористического центра.

Конгрессмены, ссылаясь на публикации в прессе, заявляют, что охрану Капитолия якобы предупредили о том, что сторонники президента Дональда Трампа, не признающего проигрыш на выборах Джозефу Байдену, намерены пойти на штурм. Авторов петиции также интересует, причастны ли к «восстанию» американцы с допуском к государственным секретам.

Штурм Капитолия произошел 6 января в момент, когда там утверждали Байдена победителем выборов. Непосредственно перед захватом Трамп на митинге своих сторонников призвал их пойти к Конгрессу и заявить о «недовольстве» тем, что у него «украли победу». В итоге толпа ворвалась в Капитолий. Одну трампистку застрелила полиция прямо в здании, позднее подтвердили гибель еще четырех человек. Нижняя палата Конгресса по итогам этих событий объявила Трампу импичмент.

В субботу, 16 января, одной из главных новостей в США стал арест в Вашингтоне злоумышленника с автоматическим оружием, сотнями патронов и поддельным пропуском на территорию, где 20 января пройдет инаугурации нового президента.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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