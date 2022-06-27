Рутинизация расчеловечивания

Утром 26 июня российскими крылатыми ракетами была обстреляна украинская столица. Удар нанесен по жилому дому и детскому саду в центральном районе Киева из акватории Каспийского моря. Все в духе сирийской демонстрации Кремля в октябре 2015 года. Чисто имиджевое дорогостоящее устрашение. Вот и снова бессмысленные разрушения, кровопролитие, страдания мирных жителей – на лицо типичные составляющие террористической тактики. Не обладая ресурсом для фундаментального перелома в затеянном вторжении, Москва пытается компенсировать расширяющуюся лакуну катастрофы. Демонстрационный террор украинцев нужен во многом для затыкания пастей беснующихся "охранителей". "Наблюдали, красиво!", – так описывают обстрел диспетчеры ВКС...

Убийцы открыто призывают стереть с лица земли весь Киев. Почему и главное для чего – никакого здравого объяснения у когорты погорелых подонков нет. Хаотичные удары по мирняку являются тяжким военным преступлением, а никаких боевых задач не решают от слова "совсем". При этом призывы к геноциду стали столь рутинными, что идут в перемешку с "умилительными" видео празднования выпускного вечера "Алые паруса 2022" с детьми из уничтоженного Мариуполя.

Бомбить жилые кварталы, чтобы кремлевские пропагандистские клоаки получили картинку уничтожения "центров принятия решений" – вершина полоумия. Хотя именно этим отличился новый командующий группировки "Юг" оккупационных сил, генерал армии Сергей Суровикин. Эдакий прямо фон Рундштедт.

Данный горе-вояка – характерный персонаж. Он был сторонником ГКЧП, стоял у истоков создания военной полиции, потом руководил ВКС. Репутацию себе надул сирийскими "победами". Вроде как именно его военный "гений" обеспечил освобождение 90% сирийской территории. Вымышленную цифру Суровикин подкинул на стол вождю и опозорил его, ведь Асад едва удерживает контроль над 65% территории республики. Но приписки и очковтирательство – только полбеды. На самом деле в борьбе с сирийской оппозицией решающую роль сыграли иранцы и "Хезболла", а не ВКС. Но путинская риторика с подачи Суровикина привела к глубокому расколу между Москвой и Тегераном.

Имидж "героя" Суровикину сделала пропаганда, а потому он опять решил провернуть такой же трюк со "спецоперацией". Одним из примеров чего служит ИПСО с "Горским котлом", где якобы в плен попали 2000 украинских военных. На самом деле части ВСУ вышли из окружения, о чем свидетельствует отсутствие у российских пропагандистов "победоносных видео". Косвенно об этом говорит и кислая рожа фанерного министра Шойгу, который в кадыров-стиле посетил некие командные центры в неизвестном месте. Утверждается, что это инспекция на оккупированный Донбасс, но по внешнему оформлению бункера дело происходит скорее где-то на Юге РФ. Да и самого Суровикина с опальным оленеводом не было – боится запачкаться.

В дальнейшем расчеловеченые путинские рожи продолжат заниматься единственным своим ремеслом – разрушением под соусом: "РФ убивает, чтобы предотвратить смерти". Прислужники упавшего давеча из-за скользких копыт патриарха РПЦ-ФСБ даже успели окрестить резню в Украине "великая отечественная специальная операция".

Агрессия путинцев растет из-за бессилия. 27 июня российскую экономику ждёт технический дефолт. Конгресс США готовится принять двухпартийную резолюцию, характеризующую зверства РФ в Украине как геноцид в соответствии с критериями, изложенными в статье II конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида. На саммите G7 подтверждено единство стран Запада в решимости перекрыть кислород путинской военной машине и добиться перелома в ходе войны РФ против Украины. На саммите НАТО в Мадриде будет существенно усилен восточный фланг Альянса. Зато Путин полетит в Душанбе – это "прорыв", который обыграют как ответ проискам всех врагов. Дёшево и сердито, и покруче, чем "столица" "ДНР".

Источник: https://t.me/sytosokrata/664

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