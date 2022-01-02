С бушевавшими в Колорадо пожарами помог справиться снегопад: масштабы ущерба оценивается

В субботу снегопад помог затушить массивные лесные пожары, бушевавшие в штате Колорадо перед Новым годом. В ночь на субботу в регионе, где распространился пожар, выпало 15 см снега, сообщает Национальная служба погоды США.

После резкой смены погоды местные жители начали возвращаться, чтобы оценить ущерб, причиненный стихией, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Associated Press.

Пожар начался в четверг 30 декабря недалеко от Денвера, столицы штата. Из-за ветреной погоды и засушливой осени огонь быстро распространился и охватил значительную территорию. Более 30 000 человек были вынуждены эвакуироваться.

Во время пожаров исчезли два человека, заявили чиновники штата в комментарии местному изданию Colorado Sun. По меньшей мере, семь человек получили ранения, было разрушено более 1000 домов, тысячи жителей остались без электричества, сообщает АР.

Президент США Байден в субботу одобрил введение чрезвычайного положения из-за пожаров в Колорадо. Такой режим ускорит предоставление помощи из федерального бюджета местным властям, благотворительным организациям, которые помогают преодолевать последствия стихии и предоставляют возможности для временного проживания для эвакуированных, сообщили в Белом доме.





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