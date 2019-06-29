Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:04
Просмотров: 48

С какой целью РФ может инспирировать «Херсонскую народную республику»

С какой целью РФ может инспирировать «Херсонскую народную республику»

Если водоснабжение Крыма не будет восстановлено, то РФ может действовать разными путями. Одним из них может быть дестабилизация юго-востока Украины с целью создания если не сухопутного коридора Донбасс — Крым, то хотя бы некой «Херсонской республики», чтобы возобновить снабжение Крыма водой.

Такое мнение в интервью «Фактам» выразил координатор ИС Юрий Карин.

«Циркулирует информация о том, что в северном Крыму настоящая экологическая катастрофа из-за дефицита воды, что ведет к изменению демографической структуры региона и вымиранию населенных пунктов. Водные запасы на аннексированном полуострове Крым могут исчерпаться полностью уже через пять-семь лет. То есть вода из Днепра им очень нужна. С другой стороны, есть заявления иного характера. По словам генерального директора госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженова, полуостров уже не сможет обрабатывать крымскую воду», -сказал военный эксперт.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Український політв'язень Володимир Балух знову оголосив голодування: що саме вимагає
Сегодня 07:37    35
Українське військо замовило вітчизняні швидкісні безпілотники АCS-3
Сегодня 06:42    65
Ексглава ЦРУ розповів, скільки тисяч російських солдатів воюють на Донбасі
Сегодня 06:09    110
Укрзалізниця змінила термін купівлі квитків: тепер їх можна придбати за 60 днів до відправлення
28.06.2019 11:50    187
«Бабки молятся – яхта строится»: РПЦ попросила у Путина 140 млрд рублей на «православный Ватикан»
28.06.2019 11:07    209
НАТО опасается ракетного удара со стороны России и ищет варианты сдержать агрессию Москвы
28.06.2019 10:55    147
Санкції проти російських газопроводів: комітет Конгресу США підтримав впровадження обмежень
28.06.2019 10:42    117
Трансформація екстреної медичної допомоги: Які автомобілі перевозитимуть пацієнтів
28.06.2019 10:30    138
Школьниц из РФ отправили в Китай учиться рисовать, но их "трудоустроили" официантками
28.06.2019 09:25    161
Мінфін: ЄБРР виділить Україні 149 млн євро на модернізацію електромереж
28.06.2019 09:14    73
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 