С какой целью РФ может инспирировать «Херсонскую народную республику»

Если водоснабжение Крыма не будет восстановлено, то РФ может действовать разными путями. Одним из них может быть дестабилизация юго-востока Украины с целью создания если не сухопутного коридора Донбасс — Крым, то хотя бы некой «Херсонской республики», чтобы возобновить снабжение Крыма водой.

Такое мнение в интервью «Фактам» выразил координатор ИС Юрий Карин.

«Циркулирует информация о том, что в северном Крыму настоящая экологическая катастрофа из-за дефицита воды, что ведет к изменению демографической структуры региона и вымиранию населенных пунктов. Водные запасы на аннексированном полуострове Крым могут исчерпаться полностью уже через пять-семь лет. То есть вода из Днепра им очень нужна. С другой стороны, есть заявления иного характера. По словам генерального директора госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженова, полуостров уже не сможет обрабатывать крымскую воду», -сказал военный эксперт.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»